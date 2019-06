‘Stoere’ Sirse tuinders openen biomassacentrale met CO2-afvang

Handteke­nin­gen onder voorlopig koopcon­tract Cultuur­huis ZierikC zijn gezet

18:34 ZIERIKZEE - De verkoop van het oude schoolgebouw aan het Jannewekken in Zierikzee is op een haar na beklonken. Woningcorporatie Zeeuwland zette donderdagochtend haar handtekening onder een voorlopig koopcontract met de gemeente. En de gemeente doorliep diezelfde formaliteit later op de dag met de stichting Cultuurhuis ZierikC. Het streven is dat de definitieve overdracht 1 juli plaatsvindt.