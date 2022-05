Stinkend rijk wordt Bas er niet van, maar zijn winkel vol oud en nieuw spul houdt hem lekker bezig

Brandweer rukt uit voor natuur­brand bij Burgh-Haamste­de

In het bos bij de Kloosterweg in Burgh-Haamstede is vanavond brand ontstaan. De alarmdiensten werden rond 22.13 uur gealarmeerd. Vanwege de droogte is de brandweer met drie blusvoertuigen en twee waterwagens uitgerukt.

25 april