Stichting Duinbehoud wijst gemeente op rechtspraak: ‘Duinzand terugstorten in illegale put op camping’

Foto’s van pionier in luchtfoto­gra­fie brengen Watersnood­ramp tot leven

Een levensgrote foto in de etalage van The Letterfreak in Rotterdam lokt fotograaf Roel Dijkstra de zaak in. Kan het een prachtige print van een Hofmeester-foto zijn? Even later ziet de fotograaf in de kelder bij The Letterfreak een enorm fotoarchief. De negatieven in een kluis zijn deels beschimmeld, maar fotograaf Dijkstra weet, dit is goud. Het is het archief van luchtfotografiepionier Bart Hofmeester.

13 januari