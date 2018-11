Stichting Duinbehoud slaat alarm over Schouwse kust

Ciske de Rat laat van zich horen

16 november ZIERIKZEE - De uitvoeringen in de Zeeuwse theaters zijn pas in maart. Maar het Muziektheater Zeeland uit Goes gaf vanavond in de Nieuwe Kerk in Zierikzee alvast een voorproefje van de liedjes uit hun nieuwste musicalproductie: Ciske de Rat.