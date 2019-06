Steve gebruikt zijn vlieger op het strand van Renesse vooral om foto's van grote hoogte te maken

Het principe kent z'n oorsprong in 1887, toen de Britse meteorologist Douglas Archibald en de Fransman Arthur Batut foto’s maakten vanaf grote hoogte. In de Eerste Wereldoorlog gebruikten de Engelsen dit principe om tactisch overzicht te krijgen op het slagveld, vertelt Goudeseune aan de hand van een informatiebord bij zijn plekje op het strand. Het Britse leger stuurde een reeks dubbeldeks vliegers aan elkaar de lucht in, de zogeheten Cody-trein, met daar achteraan een moedig man in een mandje met een camera.

Goudeseune gebruikt nog net als de pioniers van toen een zogeheten picavet (een stabilisatie toestel) voor scherpe foto's. Hij haakt het apparaat met twee touwtjes vast aan de vliegerlijn. Daaronder hangt zijn digitale camera, die iedere seconde automatisch een foto maakt. Het resultaat is verbluffend. Verandert de lucht boven paviljoen Our Seaside in een kleurrijk pallet van uiteenlopende vormen en figuren, met zijn GoPro toont de 27-jarige Belg bovenin een fascinerend beeld op ‘ooghoogte'. In een dik album toont hij een overzicht van de talloze vliegerfeesten in Nederland, België en Frankrijk die hij op deze manier heeft vastgelegd.