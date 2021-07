Stalen pinnen op Schouwen-Duiveland zorgen voor ellende: ‘Die wil je echt niet in je autobanden hebben’

Praten over problemen moet normaal worden; de gemeente wil een zelfregie­cen­trum in Zierikzee

14 juli ZIERIKZEE - Je bent net gescheiden en hebt ineens geen vrienden meer omdat die allemaal voor je partner kiezen. Of je bent net je baan kwijtgeraakt en dan overlijdt ook nog eens een dierbare. Of je ziet het gewoon even allemaal niet meer zitten. Bij het zelfregiecentrum kun je je hart luchten én word je geholpen je leven weer op de rit te krijgen. Zierikzee staat na Middelburg in de kijker voor een vestiging van zo'n zelfregiecentrum.