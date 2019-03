Stadspoorten van Zierikzee in de verkoop? De Biet ruikt kansen

Bermjutten langs de N59

14 maart NIEUWERKERK - Het zwerfafval langs de N59 is een doorn in het oog voor de schoonmakers van de Bende van het Strand. Daarom gaan vrijwilligers zaterdag met prikkers en vuilniszakken door ‘de bermen van Bruinisse tot Zierikzee’ om rotzooi op te ruimen. De stichting roept iedereen op om mee te doen. Wie mee wil doen, kan om 09.45 uur zich verzamelen bij Jumbo Nieuwerkerk, waar alle deelnemers na afloop een kopje koffie krijgen van de supermarkt. Aanmelden kan via NL Doet of info@debendevanhetstrand.nl of 0683010267.