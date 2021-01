Stadsbeiaardier Zierikzee luidt avondklok in

video Montene­grijn­se vader krijgt vier jaar cel voor ‘ware stroop­tocht langs Zeeuwse kust’

13 januari DEN BOSCH - De vader van de vermeende ‘roversfamilie’ uit Montenegro, die in de zomer van 2018 tientallen auto-inbraken zou hebben gepleegd langs de Zeeuwse kust, heeft in hoger beroep vier jaar celstraf gekregen. Eerder kreeg hij van de rechtbank in Middelburg vijf jaar cel opgelegd.