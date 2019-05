Stadhuismuseum streek onterecht vergoeding op voor bezoekers van trouwerijen en lezingen

ZIERIKZEE - Het Stadhuismuseum in Zierikzee moet stoppen met de registratie van museumkaarthouders die het museum bezoeken in verband met een lezing, trouwerij of andere gelegenheid. De vergoeding die directeur Albert Scheffers zo binnenhaalt voor deze bezoekers is in strijd met de regels, concludeert de landelijke museumvereniging.