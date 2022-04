Sportvissen heeft enorme vlucht genomen

Het zijn drukke dagen voor de eigenaar van een van de weinige fysieke zaken in het dorp Noordwelle. Het zeebaarsseizoen begint en dan weten toeristen en sportvissers zijn spullen weer goed te vinden. Zeker nu er maar weinig echte hengelsportwinkels over zijn. Op Tholen sloten er een paar. Nergens in de regio is zo’n uitgebreid assortiment aan artikelen te vinden als bij De Bruin. Recent is zijn winkel in een garage achter pension Wielsteen (een oude smederij uit 1837), dat door zijn vrouw Jesca en hem wordt bestierd, fors uitgebreid. De verkoopruimte is twee keer zo groot geworden.