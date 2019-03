Sporthallen Westenschouwen met onmiddellijke ingang gesloten: ‘We nemen geen enkel risico’

Symposium over Parkinson in Renesse dankzij testament van Nico Beije

19:15 RENESSE - Toen haar broer Nico Beije in 2013 overleed, ‘verraste’ hij zijn zus Katrien met een half miljoen euro. Niet om zelf te verbrassen, maar om te besteden aan goede doelen. Met de Stichting Nico Job Beije zet ze zich daar met hart en ziel voor in. Woensdag 27 maart verzorgt de stichting een mini-symposium over de ziekte van Parkinson. Voor professionals én andere belangstellenden.