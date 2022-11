Spontaan een dans op het Havenplein in Zierikzee voor een minder leuk onderwerp: geweld tegen vrouwen

Een flitsmeute, dat is vrij vertaald wat een flashmob inhoudt: een groep mensen die spontaan bijeenkomt en iets ongebruikelijks doet en vervolgens weer uiteenvalt. De Soroptimistclub Schouwen-Duiveland, die zich inzet voor de verbetering van levens van vrouwen, organiseerde vrijdagmiddag zo'n flashmob op het Havenplein in Zierikzee. Met zo'n veertig meisjes en vrouwen werd een ingestudeerde dans uitgevoerd op de tonen van Break the Chain van One Billion Rising, een campagne om en eind te maken aan geweld tegen vrouwen. Dat is precies wat de internationale actie van Orange the World ook doet. Die is vandaag gestart, op de Internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen. De Soroptimisten vragen sinds drie jaar aandacht op Schouwen-Duiveland voor Orange the World.