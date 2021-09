Spoedgeval met je huisdier? Dan kun je niet altijd op Schouwen-Duiveland terecht

Het is een landelijk probleem: dierenartsen zijn schaars. In een dunbevolkte gemeente als Schouwen-Duiveland is dat goed te voelen. Er zijn twee klinieken voor kleine huisdieren. Bij een daarvan, Diergeneeskundig Centrum Noordwelle, zijn de klanten sinds een aantal maanden aangewezen op de Spoed- en Verwijskliniek in Barendrecht als er 's avonds en in het weekend een dierenarts nodig is. De ander, Sterkliniek Schouwen-Duiveland in Zierikzee, draait wel spoeddiensten op het eigen eiland, maar stelt daar voorwaarden aan: er worden alleen dieren van klanten buiten de kliniek behandeld als er sprake is van heel ernstige spoed.