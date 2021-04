Speelgoedverkoopster Miranda Huijer is verslaafd aan de blije kindersmoeltjes

Het ‘Bruse bejaarden­pa­leis’ groeide uit tot een hotel met sterren: zorgcen­trum In 't Opper bestaat 50 jaar

15 april BRUINISSE - Het Bruse bejaardenpaleis. Zo werd zorgcentrum In 't Opper bij de opening 50 jaar geleden in de krant genoemd. Bewoonster Corrie van den Berge - Van Gilst (94) zegt het heel anders, maar is minstens zo enthousiast. ,,Het is net of ik in een hotel zit. Mét sterren.”