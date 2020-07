Speedgebruik op Goeree-Overflakkee groter dan in Barcelona en Parijs

Zeeland eet Voor écht Mexicaans eten ga je naar Renesse: ‘Dit gaat buiten de gebaande paden’

13:00 RENESSE - Zuur, pittig, kruidig, zacht, het past allemaal bij de Texaans-Mexicaanse keuken. ,,We maken gerechten die je thuis niet voor elkaar krijgt”, zegt Ray Davila van The Green Parrot in Renesse. Voor hun spareribs springen ze tot in Utrecht in de auto.