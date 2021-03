Spar komt terug op nieuwe locatie in Burgh-Haamstede: 'We houden wel van een uitdaging’

Ook dit jaar kan Dreischor nog niet op een fietspad rekenen

12 maart DREISCHOR - ,,Er wordt dit jaar nog niet gestart met de aanleg van een fietspad bij Dreischor. Het waterschap is nog steeds in onderhandeling daarover.” Dat heeft de Schouwen-Duivelandse wethouder Daniël Joppe donderdagavond laten weten in de vergadering van de commissie samenleving en bestuur.