Songwriter René Geelhoed noodgewongen solo, maar niet alleen: ‘Samen spelen is wat ik het meeste mis’

Vrijdag kwam de debuutsingle Welcome to the Roadhouse uit, te zien en luisteren op verschillende streamingskanalen, waaronder YouTube. ,,Het liedje zelf is al wat ouder. dat heb ik afgelopen zomer afgemaakt”, vertelt Geelhoed. ,,Het gaat over een eindeloze nacht waarin je samen bent met al je geliefden, vrienden en familie. Toen ik dat twee jaar geleden schreef, leek het een vrij luchtige song te worden. Maar in het licht van ons huidige bestaan blijkt Roadhouse juist te gaan over dat wat ik het meeste mis; onbezorgd bij elkaar zijn met iedereen die je lief hebt. Voor mij is het een liedje vol hoop geworden. Iedere keer als ik het zing, denk ik aan het moment dat we elkaar weer normaal kunnen omarmen.”