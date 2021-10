Snoep in overvloed, maar ook een doodenge vent met een kettingzaag in Hallowelle

NOORDWELLE - Als je de plaatsnaam van je dorp Noordwelle verandert in Hallowelle, is de interesse enorm. De organisatie van de Halloween-optocht had op zo’n vijftien kinderen gerekend, het werden er zaterdagavond vijfentwintig.

,,De opkomst was overweldigend”, laat organisator Vera Pals weten. ,,Daardoor was er ook een wat te grote groep. Maar er was snoep in overvloed. Kinderen die meeliepen, waren over het algemeen lekker uitgedost. De één wat minder dan de andere, maar sommigen waren helemaal in griezelpak. Er gingen vlaggetjes mee, lampen en muziek.”