Snoeihard werken aan 'Alleen Samen'

Werk aan de winkel bij Poort­ver­nieu­wing

12 december ZIERIKZEE - Een deels afgesloten Grevelingenstraat en een joekel van een gat in het talud van de sloot die daar langs loopt. Het werk aan de tweede fase Poortvernieuwing, in de wijk Poortambacht in Zierikzee, is in volle gang.