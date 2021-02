SMWO leert vrijwilligers beter communiceren

Duidelijke boodschappen en heldere richtlijnen zijn van het grootste belang, vindt SMWO-medewerkster Marianne Ketting. ,,Kijk maar naar de huidige coronamaatregelen hoeveel discussie die kunnen opleveren als iedereen maar wat roept.’’ Ketting is leidster bij de workshop ‘Weerstand en motiverende gespreksvoering’. ,,Jaren geleden gaven we die workshop ook een paar keer. Daarna bleek de belangstelling wat minder, maar nu blijkt er weer behoefte aan. Bij het SMWO in Goes was de intekening al snel vol. We verwachten dat dit in Zierikzee ook zal gebeuren’’, zegt Ketting.