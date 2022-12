Sleutelbeenbreuk valt GA Eagles-middenvelder Philippe Rommens zwaar: ‘Elke beweging deed pijn’

Man breekt in om buurvrouw te bedanken met gestolen vazen: ‘Was helemaal van de kaart’

Om zijn buurvrouw te bedanken wilde Marcel B. haar een cadeautje geven. In plaats van een presentje uit de winkel brak de Dirkslander in bij iemand uit de buurt. De 44-jarige verscheen maandag in de rechtbank.

19 december