Slachtoffer drama Renesse: ‘Ik dacht dat ik het niet zou overleven’

Scharendij­ke loopt uit voor Strao

9 maart SCHARENDIJKE - De geur van paardenpoep. Een straffe zuidwester. En later veel bier. Dat is zaterdagmiddag het recept voor Strao in Scharendijke. Het complete dorp loopt uit voor de trekpaarden die aan het strand bij de Brouwersdam met de voeten in het water gaan.