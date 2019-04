Sjarel is uitgefietst in Azië en in etappes aan de thuisreis naar Burgh begonnen

Gemeente Schou­wen-Duiveland moet openbaar onderwijs geld geven... en dus het christe­lijk onderwijs ook

24 april ZIERIKZEE - Wethouder Cees van den Bos is op z'n zachtst gezegd ‘not amused’ over de gang naar de rechtbank van onderwijskoepel Obase. Het conflict kost de gemeente in totaal ruim vier ton. ,,Het voelt als onrechtvaardig”, zegt de wethouder.