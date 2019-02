Sjarel heeft ruim 15.000 kilometer in de benen en krijgt er maar geen genoeg van

‘Als kind wilde ik al boekjes maken’

15:36 Burgh-Haamstede - Doménique van Lint (42) is dagelijks bezig met tekst, beeld, kleur, papier en drukwerk. Zij leidt in haar eentje creatief bureau ‘Van Lint in vorm’ in Burgh-Haamstede, het familiebedrijf dat haar vader in 1975 begon.