Sjarel dobbert met zijn kano tussen de riviercruisers en vrachtschepen op de Donau, op weg naar de Zwarte Zee

Voertuigen vol mosselen uit de dri­ve-thru, zodat een ziek kind vakantie kan vieren

20 juli RENESSE - Kofferbakken vol mosselen en dat in een oneindige stroom auto’s. Zo zou Marieke Braber-Schot het liefst willen dat de tweede Mossel Drive Thru op 7 augustus in Renesse verloopt. Want het betekent dat er weer een jaarrond vakanties kunnen worden bekostigd voor gezinnen met ernstig zieke kinderen en mensen met multiple sclerose (MS).