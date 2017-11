Sinterklaas gearriveerd op Schouwen-Duiveland

De komende weken krijgen ze bijles in het Huis van Sinterklaas aan de Meelstraat, waar de hele hofhouding logeert. In Brouwershaven was het na de intocht feest in het Tonnenmagazijn. Daar kwamen tussen 200 en 250 kinderen met hun ouders op af. Zowel in Zierikzee als in Brouwershaven arriveerde de Sint per boot.