Sint gaat digitaal in Burgh-Haamstede

Ze hebben nu dus besloten dat de Sint een digitale aankomst krijgt. Dat betekent een filmpje op Youtube, Facebook en Instagram voor de kinderen. “Ook willen we een vervolg geven aan de beren voor de ramen die je in het voorjaar overal zag, het zou leuk zijn als iedereen zijn raam in Sintstijl inricht. We willen Sinterklaas graag zichtbaar maken in het dorp, zodat het voor de kinderen toch feest is.” Omdat Sinterklaas nu zelf de cadeautjes niet kan uitdelen, worden ze verstuurd met de post. “Ouders van kinderen die in Burgh-Haamstede wonen of hier naar school gaan, kunnen de naam en leeftijd van hun kind en hun adres mailen naar sintburghhaamstede@gmail.com. Als ze dat uiterlijk 15 november doen, dan zorgt de Sint dat er een presentje in de bus valt.”