Sinds Typisch Renesse is Iris een beroemdheid. Nu heeft ze zelfs een eigen boek

Iedereen staat te popelen om fietsexa­men te doen

En óf ze het gemist hebben. Want hoe spannend voor sommige kinderen misschien ook, het fietsexamen van Veilig Verkeer Nederland (VVN) hoort erbij. Het is dé manier om kinderen met hun neus op verkeersveiligheid te drukken. En dat wordt gewaardeerd, want het is deze week volle bak. Rond de 400 basisschoolleerlingen doen aan het examen mee.

24 mei