Simone Bronsveld wil zich als nieuwe gemeentesecretaris verbinden met de inwoners van Schouwen-Duiveland

Een pluumpje van ‘moeder Annie’ voor Janet en haar team

Of ze nou aardappels met bloemkool krijgen geserveerd of een superdeluxe biefstuk: het is áltijd goed in het dorpshuis van Renesse. Daar is dinsdag 'tafelen in de buurt’ voor dit seizoen afgesloten met een feestmaal en livemuziek. Dorpshuisbeheerster Janet Leeuwe is een kanjer, vindt mee-eter ‘moeder Annie’(89), ofwel Annie Kooman. ,,Zij heeft wel een pluumpje verdiend. En een goed pluumpje ook.”

7 juni