Simon Doolaard nieuwe predikant Hervormde Gemeente Serooskerke

Doolaard verwacht in de tweede helft van de zomer de overstap te maken. Naast zijn deeltijdpredikantschap in Serooskerke houdt hij zich beschikbaar om bijstand te verlenen binnen de Classis Delta, waar 172 gemeenten uit Zeeland en de Zuid-Hollandse eilanden onder vallen.

Geen onbekenden

De kerkgemeente van Serooskerke en predikant Doolaard zijn geen onbekenden van elkaar. ,,Ik kom er al 21 jaar als gastpredikant. Het is een hele fijne gemeenschap met goede contacten.” Doolaard zelf komt van oorsprong uit Oud-Beijerland, maar heeft wel een hechte band met Zeeland. In 1994 (,,Ik hoor tot de categorie laatgeroepenen”) werd hij pastoraal werker. Hij was daarna verbonden aan de Ontmoetingsgemeente in Middelburg en de Levensbron in Goes.