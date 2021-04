Silly Walks-zebrapad verwijderd na ernstige valpartij

En wéér gaat het mis op de Melkmarkt in Zierikzee: Vrachtwa­gen met aanhanger rijdt zich klem

30 maart ZIERIKZEE - En weer was het raak vanochtend op de Melkmarkt in Zierikzee. Een vrachtwagen had zich klem gereden in het smalle straatje. Ondernemers en bewoners zijn het spuugzat dat de gemeente, ondanks herhaaldelijk aandringen, de boel op z'n beloop laat in afwachting van een breder verkeersonderzoek naar de situatie in en rond Zierikzee.