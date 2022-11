Silke was megazenuwachtig maar heeft geen moment spijt van haar kinderburgemeesterschap

Matthijn Buwalda: Van christelij­ke liederen naar kleinkunst en nederpop

Er zijn maar weinig zangers die met Nederlandstalig repertoire recht je hart in kunnen zingen. Matthijn Buwalda is zo iemand. Hij zong al duetten met Stef Bos, Stephanie Struijk en Jan Smit en komt met zijn solotour ‘Bang voor niks’ naar Theater de Mythe in Goes.

27 oktober