Sharmila blijft ondanks alle tegenslagen positief: ‘Ik woon in een paradijs en dat houdt me op de been’

Opeens was hij daar. Een man springt uit de bosjes en trekt Sharmila van haar paard. Met één hand pakt hij Sjimmie bij de teugels. Met zijn andere hand houdt de overvaller een mes tegen haar keel. Hij was uit op een mobiele telefoon. ,,Die ik niet bij me had...” Een lang traject van pijnlijke vruchtbaarheidsbehandelingen, een miskraam en nu een agressieve borstkanker op de koop toe. Maar de herinnering aan dat moment, twintig jaar geleden in Hellevoetsluis, doet Sharmila plots in tranen uitbarsten. ,,Ik dacht nog, ik ga er niet om huilen! Ik kan zonder moeite over kanker en alles praten. Maar zodra het over Sjimmie gaat...”