Shantykoren komen tot recht in de Grote Kerk

Wegens de weersverwachtingen waren alle optredens op voorhand al verplaatst naar de Grote Kerk. ,,De kerk leent zich bij uitstek voor grootse manifestaties als deze”, laat Pieter van der Hulle, voorzitter van Stichting Cultuur en Erfgoed Brouwershaven (SCEB) weten. ,,Het oorspronkelijke idee was optredens her en der in Brouwershaven. In de kerk, met de sfeer en ambiance die daar is gecreëerd, kwamen de koren optimaal tot hun recht.”