SGP-raadslid Lilian Janse voelt zich nu vooral gewaardeerd: ‘Die storm zwakt vanzelf weer af’

Karin van As zet haar stem aan het werk: ,,Het gaat niet om mij, maar om de gasten”

20 oktober ZIERIKZEE - Als gespreksleidster gaat het nooit om jou maar om de gasten met wie je spreekt, vindt Karin van As (56). Zij leidt talkshows en doet interviews in Zeeland en elders in het land, coacht anderen bij hun presentaties en werkt als voice-over. Veel voorbereiding daarvoor doet ze bij voorkeur in haar tweede woning in Zierikzee.