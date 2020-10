SGP begint aan nieuw hoofdstuk in partijgeschiedenis; Paula Schot treedt vanavond in Zierikzee aan als eerste vrouwelijke wethouder

ZIERIKZEE - Schouwen-Duiveland staat op het punt de geschiedenisboeken in te gaan als de gemeente met de eerste vrouwelijke SGP-wethouder. Paula Schot (27) wordt vanavond in een speciale raadsvergadering beëidigd.

Haar benoeming heeft geleid tot onrust binnen de SGP, waar officieel voor vrouwen geen plaats is in het politiek bestuur. De functie druist in tegen de landelijke partijlijn, die in 2013 op dit punt nog eens werd bekrachtigd. Sommigen, onder wie oud gedeputeerde George van Heukelom, zouden zelfs twijfelen over de voortzetting van hun partijlidmaatschap. Anderzijds is er ook een stroming die blij is met deze doorbraak.

Beste kandidaat met de meeste kwaliteiten

De Schouwse fractievoorzitter Florus van der Paauw is zich van meet af aan bewust geweest van de interne tegenstand tegen het besluit van zijn fractie en afdelingsbestuur Schot naar voren te schuiven voor de wethouderspost. Maar volgens hem was de geboren en getogen Zierikzeese van alle kandidaten voor deze functie met afstand de meest geschikte. ,,Onze taak is de beste kandidaat met de meeste kwaliteiten er uit te pikken. Haar cv klinkt als een klok", zei Van der Paauw daar eerder al over.

Ook Schot zelf liet weten kritiek te hebben gehad op haar aanstelling als wethouder. ,,Maar de positieve reacties hebben toch wel de overhand. Het geeft in elk geval een goed gevoel.” Ze volgt Cees van den Bos op, die burgemeester van Urk is geworden.

Raad komt weer even in levende lijve bij elkaar

Speciaal voor haar beëdiging komt de gemeenteraad van Schouwen-Duiveland vanavond, voor het eerst sinds de coronamaatregelen van maart ingingen, fysiek weer bij elkaar. Daarvoor is gekozen omdat schriftelijk moet worden stemmen over de benoeming van een nieuwe wethouder. Het ophalen van die stembriefjes bij ieder afzonderlijk raadslid thuis zou te omslachtig zijn en bovendien fraude-gevoelig. De vergadertafels in de raadszaal van het gemeentehuis in Zierikzee zijn op gepaste afstand van elkaar gezet. De ruimte is in verband met de coronamaatregelen alleen toegankelijk voor de raadsleden. Voor belangstellenden is de vergadering ook via de website van de gemeente te volgen.