Serooskerkseweg afgesloten vanwege uitslaande brand bij bouwkeet in Serooskerke

Niet meer in blote bast achter het carillon: de beiaard van Zierikzee is voortaan te volgen via een camera

5 september ZIERIKZEE- Af en toe, zeker met zonnig weer, is het flink zweten in het torentje van het Stadhuismuseum in Zierikzee. Dan trekt beiaardier Janno den Engelsman wel eens zijn bovenkleding uit om lekker in blote bast het carillon te bedienen. Dat zal hij straks niet meer zo snel doen. Zijn spel is vanaf Open Monumentendag via een livestream te volgen.