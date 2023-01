Serooskerke (S) juicht: ‘Alweer verkozen tot meest gastvrije plek van Zeeland? Wat leuk!’

,,Alweer verkozen tot meest gastvrije plek van Zeeland? Wat leuk! We zijn enorm verrast dat ons dorp weer zo in de belangstelling staat”, vertelt Monique van Iwaarden van De Schelphoek, die zelf nog niet ter oren was gekomen dat ze weer in de prijzen is gevallen. De titel meest gastvrije plek van Nederland heeft ze aan zichzelf, man Kees en dochter Angela te danken, want samen runnen ze de enige accommodatie die booking.com aanbiedt in het Schouwse Serooskerkse.