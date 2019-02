Seniorenappartementen Bruinisse zenden zelf signaal uit als er iets mis is met de bewoner

Fietsers niet welkom op 150 jaar oud wandelpad door Zeepedui­nen

11:33 BURGH-HAAMSTEDE - Omwonenden en wandelaars maken zich zorgen over het dreigende verlies van een geliefd voetpad langs de Zeepeduinen in Burgh-Haamstede. Het duinpad tussen de Moolweg en de Adriaan van der Weideweg is al meer dan 150 jaar in gebruik en gaat mogelijk deel uit maken van een nieuw fietspad. Dan is het gedaan met de unieke rust op dat stuk, zegt Roger Meij namens de groep verontruste bewoners.