Seks on the beach: Familieverhaal over leren loslaten

Bru's Running Team loopt in 52 uur aan één stuk 15.000 euro bij elkaar voor mensen met kanker

ROTTERDAM - Doorweekt, doorgewaaid en vermoeid. Maar de gelukzaligheid en trots overheersen dat ze met dik 561 kilometer in de benen wéér als collectief de finish op de Coolsingel hebben gehaald. ,,Het is nog steeds geen wedstrijd en we weten nog steeds voor welk doel we dit doen", houdt captain Hans Bos van het Bru's Running Team bovenal voor ogen.

6 juni