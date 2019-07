Seizoensoogst eerste zeesla uit de Schelphoek

Zeesla is een wier dat groeit in de zomer en vanaf juli volop aanwezig is in de Oosterschelde. Seaweed Harvest Holland uit Kerkwerve is het eerste bedrijf in Europa dat de kweek van zeesla zelfstandig en eigenhandig van begin tot eind uitvoert. Het bedrijf is twee jaar geleden met één hectare begonnen op de teellocatie in de Schelphoek. De meeste wieren die in Europa op de markt worden gebracht, komen uit een wilde oogst, legt Kees Boender uit wat de aanpak van Seaweed zo bijzonder maakt.