Scouting zit diep in het hart van oehoe Neeltje (87), kabouter van het eerste uur

dag huis Özcan gaat voor de kleinkinde­ren terug naar Rotterdam, maar zal Zierikzee wel missen. ‘Mensen zijn hier zo gastvrij’

De Rotterdamse zakenman Özcan Atilgan (55) startte in 2017 zijn bedrijf Delta Duurzaam in Zierikzee. Vanwege de reistijd, een uur heen en terug, zocht hij ook een bouwkavel voor een woning. Zijn vrijstaande woning in Poortambacht op grond van de gemeente Schouwen-Duiveland werd in 2020 betrokken. Zijn drie kinderen en drie kleinkinderen wonen allemaal in Rotterdam. ,,We moeten een beslissing nemen.”