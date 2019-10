Scouting Burgh-Haamstede moet alle zeilen bijzetten voor jonge aanwas

Verdriet is alles wat rest op camping De Vliedberg in Scharendij­ke

4 oktober SCHARENDIJKE - Het is stil op camping De Vliedberg in Scharendijke. Achter de gordijntjes van de chalets is geen enkel leven waarneembaar. Er is niemand. En het wordt nog veel stiller komend jaar. Alle gasten hebben een brief gekregen waarin staat dat ze volgend jaar deze tijd weg moeten zijn.