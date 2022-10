Scoren tegen een ballentovenaar en rollen over de grond: bij het Urban Sports Event gaat het er vooral om dat zoveel mogelijk kinderen bewegen

De 10-jarige Huda, een gekleurd meisje met hoofddoek en roze vestje, staat samen met haar vriendinnen trappelend aan de rand van de pannakooi in de gymzaal van Laco in Zierikzee. Ze wil maar wat graag een potje meedoen aan het type straatvoetbal. En dan mag ze ook nog eens tegen Younes El Jackson. ,,Wie is dat?", vraagt ze. Huda kent wel Soufiane Touzani, die naast straatvoetballer ook rapper en presentator is. Maar van de populaire TikTokker en Nederlands kampioen panna El Jackson heeft ze nog nooit gehoord. Zodra die de ring in stapt en laat zien hoe hij zelfs met zijn ogen dicht nog kan ‘toveren’ met de bal, is ze fan.