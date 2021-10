Scooterrijder komt ten val in Zierikzee

Het slachtoffer kwam rond 14.00 uur door onbekende oorzaak ten val. In eerste instantie kwam er melding van een ongeluk in de Graspieperstraat, maar deze locatie bleek niet te kloppen. De jongen was lichtgewond geraakt en is behandeld in de ambulance. Zijn scooter raakte beschadigd en is opgehaald door familieleden.