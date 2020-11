Scooterrijder ernstig gewond bij frontale botsing met auto in Oosterland, politie zoekt doorrijder

Nieuw plan voor getijden­cen­tra­le in de Grevelin­gen­dam: ‘Voorbeeld­pro­ject voor de BV Nederland’

20 november BRUINISSE - Een samenwerkingsverband van internationale bedrijven heeft zich gemeld om een getijdencentrale in de Grevelingendam te bouwen. Dan kan de Flakkeese Spuisluis bij Bruinisse, die sinds 2018 stilligt, volgend jaar weer in gebruik worden genomen en is de 8 miljoen euro subsidie voor een testcentrum dat daar moest komen niet in het water gegooid.