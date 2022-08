Scooterbestuurder gewond bij achtervolging in Scharendijke

Gisteren rond middernacht is een man in de regio Scharendijke achtervolgd door de politie nadat hij een stopteken negeerde. De scooterbestuurder had volgens de politie meerdere verkeersovertredingen begaan. Om 23.55 uur kwam er prompt een einde aan de achtervolging toen de man op de Putmeetweg in Scharendijke ten val kwam. Het slachtoffer is vervolgens per ambulance naar het ziekenhuis in Goes gebracht.



Bij het ongeval was ook de politieauto betrokken. Wat de rol van de dienstwagen was bij het ongeval wordt nu onderzocht de afdeling Verkeers Ongevallenanalyse. Ook de scooter is in beslag genomen en er wordt onderzocht of de bestuurder onder invloed was.