Scones, kleedjes en muziek: met een Engelse traditie wordt geld ingezameld voor het kerkje van Noordgouwe

NOORDGOUWE - Iedereen, gelovig of niet, moet kunnen genieten van het kerkje in Noordgouwe. Met een kerktuinfeest wordt geld ingezameld voor behoud van de Driekoningenkerk.

Op zondag bezetten gemiddeld nog zo'n vijftien mensen de kerkbankjes tijdens de eredienst. Die kunnen onmogelijk samen de lasten van het onderhoud van de kerk en bijbehorende kerktuin dragen, maar dat hoeft ook niet. Er is Rijkssubsidie waarmee een deel wordt bekostigd en er zijn andere inkomsten, zoals van de pacht van landbouwgrond die de kerk in bezit heeft. De Stichting Vrienden van de Driekoningenkerk doet tevens een duit in het zakje. ,,Maar dan wel bestemd voor dingen waar iedereen plezier aan heeft, die niet per se een kerkelijk doel hebben", zegt Saskia Wagner van de stichting en zelf inwoonster van Noordgouwe, net als de andere leden.

,,Ik ga zelf helemaal niet naar de kerk, maar ik vind het gebouw zo leuk", zegt Wagner. Daarom zet ze zich in voor de vriendenstichting. Het kerktuinfeest komt mede uit haar koker. ,,Een kerktuinfeest is een Engelse traditie. De vorige predikant was half Engels en ik ben lerares Engels en grote fan van Engeland. Ongeveer tien jaar geleden bedachten we dit plan en zijn we ermee begonnen. Ik bak dan altijd veel Engelse producten, zoals scones met clotted cream en mijn eigen aardbeienjam, fruitcake, chocolatcake en lemondrizzle cake", zegt Wagner. De hele kerktuin staat op 3 september vol met kraampjes. ,,Er worden allerlei ambachtelijke activiteiten gehouden, zoals wol spinnen en breien, er zijn kunstuitingen, er is muziek van Con Amore, er zijn drankjes verkrijgbaar en David Schorer geeft rondleidingen door de kerk. Kinderen kunnen kleedjes neerleggen en spulletjes verkopen", zegt Wagner.

Sociaal middelpunt

Voorzitter Rob de Leeuw van de Stichting Vrienden van de Driekoningenkerk zegt dat de kerk en de bijbehorende tuin bewust voor allerlei activiteiten in Noordgouwe wordt gebruikt. ,,Het is het middelpunt van het dorp. Het Koningsfeest wordt hier ook elk jaar gehouden en er zijn veel concerten. De stichting Kamermuziek Schouwen-Duiveland houdt hier zes concerten per jaar. En dan zit de kerk wel altijd vol met zo'n 150 mensen.” De Leeuw noemt de kerk ‘zo leuk klein’ met zijn afmetingen van ongeveer tien meter breed en veertig meter lang en daarom is het gebouw ook in trek bij bruidsparen. ,,Hier ben je niet zo verloren", zegt Wagner. De vriendenstichting heeft bijvoorbeeld een geluidsinstallatie aangeschaft, die ook bij niet-kerkelijke activiteiten kan worden ingezet. Voor zulke zaken en het in standhouden van het monument wordt geld ingezameld, via het kerktuinfeest, maar ook via donateurs. ,,We zoeken nog extra donateurs”, zegt Wagner.

Gevangenis

De Leeuw vertelt dat Noordgouwe ooit is ontstaan voor de werklui die hielpen bij de omdijking van de polder Dreischor. ,,Ze moesten een plek hebben om te wonen. Diezelfde bewoners hebben in 1462 de kerk gebouwd. Daarna hebben generaties hier verder aan gebouwd en onderhoud aan gedaan. Wij hebben de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat zo'n gebouw overgaat naar de volgende generatie.” Overigens werden door de jaren heen diverse functies verenigd in de kerk. De Leeuw vertelt dat de ene zijbeuk werd gebruikt door de burgerlijke gemeente en de andere zijbeuk dichtgemetseld is geweest en zo dienst deed als gevangenis.

De kerktuin in Noordgouwe wordt niet onderhouden door de gemeente Schouwen-Duiveland, zoals in Dreischor. ,,De kerk moet het zelf doen en bekostigen”, zegt Wagner. ,,Maar de tuin is van iedereen, iedereen kan ervan genieten.”

Het kerktuinfeest op 3 september is van 12.00 tot 16.00 uur bij de Driekoningenkerk aan de Ring in Noordgouwe.