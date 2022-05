Schuur in Zierikzee vat vlam

Marianne Ketting helpt mantelzor­gers het zorgen vol te houden en dat doet ze al 25 jaar

Ze begon met een lege kast en een pot drop op een verder leeg bureau, in een ‘geleend’ kamertje bij zorgorganisatie Allévo aan de Scheldestraat in Zierikzee. Het woord mantelzorg was nog niet in zwang en Marianne Ketting begon zo ongeveer bij nul. Inmiddels is het Steunpunt Mantelzorg van SMWO Schouwen-Duiveland een begrip en Ketting hét gezicht erachter. Het steunpunt bestaat op 1 mei precies 25 jaar.

28 april