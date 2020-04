Schuttershof blijft voorlopig het spookhuis van Oosterland

De laatste bewoners hebben de oude dokterswoning in 2007 verkocht aan een projectontwikkelaar uit Hardinxveld-Giessendam, Baltus de Ruijter. Die had al een ‘projectje lopen’ in de Noorderpolder in Zierikzee. ,,En zo verdwaal je wel eens wat verder. In die tijd was het aantrekkelijk om inbreidingslocaties te kopen. Dus dat heb ik toen maar gedaan.”